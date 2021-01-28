İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3872
  • EURO
    8,9519
  • ALTIN
    437.353
  • BIST100
    1466.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yediemin otoparklarına yüzde 44 zam
Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yediemin otoparklarına yüzde 44 zam

İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam yapıldı.

DHA28 Ocak 2021 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:54
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantında yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.