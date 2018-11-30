İstanbul Büyükşehir Kışa Hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için hazırlıklarını tamamladı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kışa hazırlık toplantıları yapıldı. İBB Birimleri ve 39 ilçe temsilcisinin katıldığı toplantılarda kışa hazırlık çalışmaları ele alındı. İBB’nin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Sağlık Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, AKOM, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul birimleri toplantılarda hazır bulundu.

363 MÜDAHALE NOKTASI BELİRLENDİ

Yapılan değerlendirmelerde kış aylarında olması muhtemel kar-buz ve göllenme ile mücadele çalışmaları ele alındı. İstanbul’da 7 bin 373 km’lik güzergâh ağında 363 müdahale noktası belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış hazırlıkları kapsamında 7.083 personel ve 1.357 araç ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak.

Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 adet kar kürüme bıçağı takılmış şoförlü traktör verilecek. 6 adet KAR KAPLANI otoyollar ve gerektiğinde havalimanı kür küreme çalışmalarına destek verecek. İBB ekipleri gerekli durumlarda Karayolları ekiplerine araç takviyesi yapacak.

53 VİNÇ- KURTARICI 24 SAAT GÖREV YAPACAK

Araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için 53 adet çekici vinç, Anadolu ve Avrupa Yakasının kritik noktalarında 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergahında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı görev yapacak.

60 KRİTİK NOKTA BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE TAKİP EDİLECEK

Kışla mücadele kapsamında 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile takip edilecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 15 BEUS sistemi ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirilirken ek önlemler de alındı. İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için tuz torbaları (10 bin ton) bırakılacak.

TÜM ÇALIŞMALAR AKOM’DAN KOORDİNE EDİLECEK

Tüm kış boyunca AKOM 7/24 çalışacak. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar farklı bölgelere yönlendirilecek.