''İstanbul Coffee Festival'' başlıyor

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom Prime, Göksel, Can Bonomo, KÖFN, Jabbar, İkilem, Kolpa, Gökcan Sanlıman, İkiye On Kala gibi sevilen sanatçıları ve grupları Tersane İstanbul'da düzenlenen ICF kapsamında kahveseverlerle buluşturacak. Marka ayrıca festival süresince Tersane İstanbul'daki etkinlik alanındaki katılımcılara ücretsiz WiFi hizmeti sunacak.



Türk Telekom Prime'ın sahne sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Coffee Festival kapsamında Türk Telekom Prime müşterilerine özel yüzde 50 indirimli bilet ve özel kapıda sıra beklemeden festival alanına giriş ayrıcalığı da sunuluyor.

Katılımcılar, İstanbul'un önde gelen kahve markaları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle festivalde bir araya gelecek, kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünlerini tatma imkânı elde edecek. Kahveseverler Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla festivalin tadını çıkaracak. Farklı damak tatlarına yönelik kahve çeşitlerinin yer aldığı deneyim alanları, İstanbul'un ünlü kahve markalarından üçüncü nesil kahvecilere kadar birbirinden farklı üreticilerin stantları, workshoplar, atölyeler festival ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

- SEVİLEN SANATÇI VE GRUPLAR TÜRK TELEKOM PRİME SAHNESİ'NDE

Kahve severler festival boyunca Türk Telekom Prime Sahnesi'nde birbirinden özel sanatçı ve grupların konserlerini izleyebilecek.

Festivalde keyifli anlar yaşamak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri Biletino üzerinden alabiliyor. Türk Telekom Prime'ın mobil veya evde internet müşterileri, "PRIME FESTIVAL TCKN" yazarak 6262'ye mesaj atarak yüzde 50 indirimli bilet satın alabilme ve Prime'lılara özel kapıda sıra beklemeden festival alanına giriş haklarına sahip oluyor.

