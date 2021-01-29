İstanbul cuma saati kaçta? İzmir, Ankara, İstanbul cuma saatleri

29 Ocak 2021 Cuma 12:00 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 12:00

Cuma namazı saati, ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cuma namazının saati ve kaçta kılınacağı konusunda bilgi edinmek isteyen binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma saati bilgilerini araştırıyor. Peki İstanbul cuma saati kaçta? İzmir, Ankara, İstanbul cuma saati başta olmak üzere Diyanet'in yayımladığı il il cuma namazı saatlerine bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul cuma vakti, İzmir cuma vakti, Ankara cuma vakti, Adana cuma vakti, Trabzon cuma namazı, Sivas cuma namazı, Şanlıurfa cuma namazı, Ankara cuma namazı saatine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da cuma namazı 13:22'de kılınacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 13:07'te kılınacak

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:30'te kılınacak

BURSA’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa’da Cuma namazı 13:22’de kılınacak.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebu Davud, Tahâret, 130; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 245-246) buyurmuştur.

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. ... Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 217; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 550; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 246) buyurmuştur.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

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