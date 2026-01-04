İSTANBUL 18°C / 12°C
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Bedri Usta'ya soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan paylaşım üzerine 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ve sahibi hakkında resen soruşturma başlattı.

4 Ocak 2026 Pazar 14:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Bedri Usta'ya soruşturma
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılarak yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığının iddia edildiği kaydedildi.

Açıklamada iddialar kapsamında, "Bedri Usta Kebap" adıyla faaliyet gösteren işletme ve sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemlerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlandığı, soruşturma işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürüldüğü dile getirildi.

