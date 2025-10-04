İSTANBUL 22°C / 14°C
  Haberler
  Güncel
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Küresel Sumud Filosu açıklaması: 11 savcı görevlendirildi
Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Küresel Sumud Filosu açıklaması: 11 savcı görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soykırımcı İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan ve Türkiye'ye dönen Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sağlık muayenelerinin ardından ifade alma işlemlerinin 11 savcı tarafından yürütüleceğini duyurdu.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Küresel Sumud Filosu açıklaması: 11 savcı görevlendirildi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlar ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'den İstanbul Havalimanı'na inen ve mağdurları taşıyan uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcunun yer aldığının tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Mağdur vatandaşlarımız ve diğer ülkelerin vatandaşlıklarına mensup aktivistler, şehrimize inmeleri akabinde sağlık muayeneleri yapılıp adli muayene raporlarının hazırlanması amacıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilmişlerdir. Mağdurların muayene işlemleri akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen 11 savcı tarafından Adli Tıp Kurumu'nda bizzat ifade alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

  • sumud filosu
  • soruşturma
  • savcılık

