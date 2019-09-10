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İstanbul dahil 3 bölge için sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

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