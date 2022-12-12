Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12-16 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz'de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz'de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

RADAR GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Öte yandan Hava Forum'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege'deki yağış kütleleri başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok şehire ulaştı. Pazartesi de lodosla birlikte Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'da ara ara yağmur görülecek. Salı günü ise rüzgar karayele dönüyor. Balkanlardan soğuk hava girişi var." ifadelerine yer verildi.