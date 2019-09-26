İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi
İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Deprem sonrası trafikte yoğunluk yaşanıyor..
İstanbulluları korkutan şiddetli depremin ardından, vatandaşlar sokaklara döküldü. Okullar tatil edilirken, panik yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik uygulamasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 16.30 itibariyle yüzde 63'e ulaştı.
Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönlü trafiğe açıkken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.
Avrupa Yakası'nda E-5 ve TEM otoyollarında trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda da sahil yolu, E-5 ve Avrupa Otoyolu'nda da trafik yoğunluğu sürüyor.
Şehir içi ana arterlerde de trafikte aşırı yoğunluk var.
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