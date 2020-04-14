İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7883
  • EURO
    7,4408
  • ALTIN
    375.723
  • BIST100
    97774.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul depremindeki korkutan sesle ilgili açıklama
Güncel

İstanbul depremindeki korkutan sesle ilgili açıklama

İstanbul'da gece saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında duyulan uğultu endişeye neden oldu. Uzmanlar deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, '‘Uğultu' olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil' dedi.

14 Nisan 2020 Salı 14:30 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 14:30
ABONE OL

İstanbul'un Karadeniz sahilleri açıklarında saat 02:56'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem esnasında bir uğultu duyuldu, İstanbullular endişelendi. Hürriyet'te yer alan habere göre, uzmanlar bu 'uğultuyu' yorumladı.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır (İTÜ Jeofizik Mühendisliği): ‘Karadeniz içindeki küçük faydalarda meydana gelen bir deprem. 5-6 sene önce de olmuştu. İstanbul’a herhangi bir tetikleyici etkisi yok. Zaten o bölgede çok büyük bir fay yok.’

Prof. Dr. Şerif Barış(Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği): ‘Bu depremin İstanbul’u veya Marmara’yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. ‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur’

Balık tutmak için gittiği gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.