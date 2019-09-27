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İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İstanbul’da korku yaratan 5.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı.

  • DHA
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İstanbul’da korku yaratan 5.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD’de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı.

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