İstanbul, dünyanın en büyük ''Sıfır Atık'' etkinliğine ev sahipliği yapacak

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, söz konusu forum 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayesiyle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren vakıf, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'nu Atatürk Havalimanı'nda düzenleyecek.

Vakfın öncülüğünde ve BM'nin ana paydaşlığındaki forum, kapsamı, diplomatik etki alanı ve küresel ölçekte oluşturduğu politika zeminiyle dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum aktörlerini aynı çatı altında buluşturan organizasyon, çok taraflı çevre diplomasisinin en güçlü buluşma noktalarından biri olma niteliğini taşıyor.

180'den fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey katılımcının, 120'nin üzerinde bakanın ve 200'den fazla belediye başkanının iştirak edeceği forumda sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları ekseninde oturumlar gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek etkinlik, sıfır atık yaklaşımını yalnızca çevresel hassasiyet olmaktan çıkararak ekonomik dayanıklılık, kalkınma vizyonu ve uluslararası işbirliğinin temel başlıklarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

"BM'NİN BÜTÜN ORGANİZASYONLARI, SIFIR ATIK FORUMU'NUN ANA PAYDAŞI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, forumun bir vakıfça organize edilen dünyadaki en büyük sivil, çevre ve sıfır atık alanındaki toplantı olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Ağırbaş, "Bu, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Sıfır Atık Hareketi'nin hangi noktaya ulaştığını gösteriyor. BM'nin bütün organizasyonları, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Harvard Üniversitesi, Oxford ve Yale üniversiteleri, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl BM'nin İklim Konferansı'na 72 bakanın katıldığına dikkati çeken Ağırbaş, sivil toplantı Sıfır Atık Forumu'na ise 120'den fazla bakanın gelecek olmasının İstanbul'un ne kadar önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini gösterdiğini vurguladı.

Ağırbaş, etkinliğe dünya genelinden 200'den fazla belediye başkanının, dünyanın büyük şehirlerinden üst düzey yöneticilerin geleceğini, katılımcıların burada kendi alanlarında sıfır atığın geleceğini tartışacaklarını, bu yılki forumun sonuç bildirgesini 180'den fazla ülkenin imzalayacağını anlattı.

"DÜNYA BANKASI, SIFIR ATIK FORUMU'NA 30 KİŞİYLE GELİYOR"

Sıfır Atık Forumu'na Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu'ndan (WEF) da katılım gösterileceğine dikkati çeken Ağırbaş, "Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumu'na 30 kişiyle geliyor. Dünya Bankası Başkanı, 'Biz bugüne kadar hiçbir toplantıya 30 kişilik bir delegasyon göndermedik.' dedi. Sekiz eski devlet başkanı Sıfır Atık Forumu'na katılacak. Davos'u hepimiz biliyoruz, Dünya Ekonomik Forumu. Dünya Ekonomik Forumu da Sıfır Atık Forumu'nun ana partneri. Dünyada ikinci bir forum yoktur ki Dünya Ekonomik Forumu'nun partner olarak yer aldığı." değerlendirmesini yaptı.

Ağırbaş, dezavantajlı grupların da etkinlikte temsil edileceklerinin altını çizerek, COP31'de tartışılması planlanan konuların forumda işleneceğini vurguladı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Kibera bölgesindeki gecekondu mahallelerinden 10 genci foruma getireceklerini, yaşadıkları sorunları dünyaya anlatacaklarını belirten Ağırbaş, "Bizim, Türkiye olarak en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi de dünyadaki mazlum coğrafya problemleri. Biz, dünyaya anlatmak istiyoruz. COP31'de artık sıfır atık konusu da ana gündem maddesi olarak tartışılacak. Bu bağlamda Sıfır Atık Vakfının liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde bu yapıldı ve artık COP31'in gündeminde sıfır atık hususu var. Orada tartışılması planlanan bütün sıfır atık konularının detayları Sıfır Atık Forumu'nda işlenecek." bilgisini verdi.

FORUMUN ANA PARTNERLERİNDEN BİRİ DÜNYA EKONOMİK FORUMU

Forumun ana partnerleri arasında yer alan Dünya Ekonomik Forumu, dünyada ilk kez bu nitelikte bir sivil foruma kurumsal ortaklık sağlayarak dikkat çekici işbirliğine imza atacak.

Uluslararası finans çevrelerinin güçlü temsilcilerinden Dünya Bankası da forumun ana partnerleri arasında yer alıyor.

Dünya Bankası, tarihindeki en geniş katılımlardan biriyle İstanbul'da olacak. Banka, 30 kişilik özel delegasyonla teknik oturumlara ve politika istişarelerine aktif katkı sunacak.

Forumun bilimsel ve teknik zemini de dünyanın en saygın akademik kurumlarının katkılarıyla güçleniyor. Harvard, Oxford ve Yale üniversiteleri de forumun ana paydaşları arasında bulunuyor.

Forum kapsamında gerçekleştirilecek üç yüksek düzeyli bakanlar oturumu, küresel sürdürülebilirliğin sektörel ve yapısal yol haritasını çizecek.

Dünyanın dört bir yanından gelecek bakanlar, Türkiye'deki bakanların ev sahipliğinde stratejik alanlara odaklanacak.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek "Yüksek Düzeyli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu"nda enerji politikalarının geleceğine yön verecek başlıklar masaya yatırılacak.

"Tarım ve Orman Bakanları Oturumu"nda ise sıfır atık yaklaşımının gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunması boyutu ele alınacak.

"Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu"nda da üretim süreçlerinin yeniden tasarımı ve teknolojik dönüşüm stratejileri değerlendirilecek.