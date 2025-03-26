İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul Valiliğinin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.