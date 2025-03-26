İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0112
  • EURO
    41,0819
  • ALTIN
    3701.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 143 adrese operasyon yapıldı, 106 kişi gözaltına alındı
Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 143 adrese operasyon yapıldı, 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla kentte düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 106 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 143 adrese operasyon yapıldı, 106 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul Valiliğinin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.