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Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulunacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulunacak.

24 Şubat 2020 Pazartesi14:14 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:24

Ata Benli, Avrasya Tüneli girişinde trafik polislerinin kendisine Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye sorduğunu, sonra da alkometre cihazına üflemesine rağmen, üflemediği iddia edilerek hakkında işlem uygulandığını iddia etmişti. İddialara İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yalanlama gelmiş, Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiği ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği ortaya çıkmıştı.

EMNİYETTEN ATA BENLİ'YE SUÇ DUYURUSU

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulunacağı bildirildi. (Yeni Şafak)

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