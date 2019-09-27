Gündüz çalışan personele, özellikle depremin şiddetli hissedildiği Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçeler başta olmak üzere tüm kentte gece görevlendirilmesi yapıldı.

Ayrıca, ekiplere sürekli olarak sokaklarda devriye atılması talimatı verildi.

Tedbirler sonucu 53 (vaka sayısı) olan kentteki gecelik suç ortalaması, 25'e düştü.

Tedbirlerin, vatandaşların evlerine dönüşüne kadar devam edeceği bildirildi.