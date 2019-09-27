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İstanbul Emniyet Müdürlüğü deprem nedeniyle güvenlik tedbirlerini artırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün kentte yaşanan 5,8'lik deprem sonrası vatandaşların geceyi sokaklarda geçirecek olması nedeniyle güvenlik tedbirlerini artırdı.

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Gündüz çalışan personele, özellikle depremin şiddetli hissedildiği Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçeler başta olmak üzere tüm kentte gece görevlendirilmesi yapıldı.

Ayrıca, ekiplere sürekli olarak sokaklarda devriye atılması talimatı verildi.

Tedbirler sonucu 53 (vaka sayısı) olan kentteki gecelik suç ortalaması, 25'e düştü.

Tedbirlerin, vatandaşların evlerine dönüşüne kadar devam edeceği bildirildi.

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