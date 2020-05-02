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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bazı görev değişiklikleri

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nde bir şube ve bir ilçenin emniyet müdürü değişti.

DHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 07:37 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 07:43
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir şube ile bir ilçenin emniyet müdürü değişti. Buna göre; Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek müdüriyet emrine alınırken, yerine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Şekip Akın atandı.

Muhabere Elektronik Şube Müdürü Erdem Torlak ise kendi görevi ile birlikte vekâleten Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü olarak görev yapacak.

Necmettin Yüksek, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığını yaptığı dönemde, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta Vodafone Park stadının yanında gerçekleşen bombalı terör saldırısında yaralanmıştı.

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