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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ''Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı'' iddiasına yalanlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 20:23 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ''Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı'' iddiasına yalanlama
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir."

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