İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız tv100 yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Selami Yıldız, yeni nesil mafya ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Yıldız, "Sosyal medya platformları genellikle yurtdışı menşeili tabi. Çabalarımız siber şube müdürlüğümüz asayiş müdürlüğümüz, diğer ilgili şube müdürlüğümüz organize bu konuda sosyal medyada takibini de zaten yapıyorlar. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak özellikle sosyal medya ve özellikle internet sağlayıcıları üzerinden haberleşme yapan kitle ve sempati uyandırmaya çalışan mafya türlerine yönelik bizimde teknolojik imkanlarını kullanıp mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak şunu ifade etmek istiyorum sıklıkla... Organize suç örgütlerine mesajımız şu: Devletimizin kadife eldiveninin içerisinde çelik yumruğu ile karşı karşıya kalıyorlar, kalacaklar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Ruhsatsız silah, suça potansiyel bir şey...Bu konuda hassasiyetle takip yapıyoruz Ekiplerimiz özellikle araç aramalarında iş yeri aramalarında bu konuya dikkat ediyorlar. Biraz önce gördünüz. 11 kalaşnikof, 11 tabanca Esenyurt ilçemizde bir suç grubuna yapılan operasyonda, yakaladılar ve suç guruplarına yönelik eş zamanlı olarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Her sabah operasyon yapıyoruz, İstanbul'da 7/24 her gün teşkilatımız ayakta" dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Sokakta satıcı bırakmayacaklarını söyleyen Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız, arkadaşlarımızın temel mesajı bu. Uyuşturucu ile mücadelede her ilçede operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin anısını yapıyoruz bu operasyonları sokaklarda bir tek satıcı kalmayana kadar." ifadelerini kullandı.

"SPOR MÜSABAKALARINDA DA ÜST DÜZEY ÖNLEM ALIYORUZ"

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, "78 bin spor karşılaşmanın yaklaşık 22 bin üzeri İstanbul'da söz konusu oluyor. Büyük maçlar burada oluyor arkadaşlarımız ile öncesinden planlıyoruz, daha öncesinden tatbikatımızı yapıyoruz, İstanbul'da spor güvenliğini sporu fair play'e uygun bir şekilde yaşanması için spor güvenliğini üst düzeyde alıyoruz." dedi.

SUÇ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Selami Yıldız, "İlçe emniyet müdürlüklerimizin asayiş büro amirliklerini önemli oranda artırdık, önleyici hizmeti yani suçu olmadan önlemek önemli olan bu. Arkadaşlarımız ciddi bir çalışma sergiliyor, bizde katılıyoruz malumunuz uygulamalarımıza ilçe ilçe devam ediyoruz." diye konuştu.

MESLEKTAŞLARINA TEBRİK

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Çocukluğumu, gençliğimi yaşadığım teşkilat emniyet teşkilatı... Ne kadar fedakar ne kadar özverili bir hizmet yaptığını devletimize milletimize biliyorum. O arkadaşlarımıza da ailelerine de sağlık huzur diliyorum. Fedakar kardeşlerimizin 180. yılını tebrik ediyorum". dedi.