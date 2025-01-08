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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız da katılmıştı: Uygulamada ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetim amacıyla katıldığı Pendik'teki uygulamada durdurulan otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 07:58 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız da katılmıştı: Uygulamada ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Pendik'te eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, uygulamayı denetlemek için bulunduğu ilçede, Çamçeşme Mahallesi'ndeki uygulama noktasına da geldi.

Bu esnada şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 242 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçtaki F.K. ve B.A. gözaltına alındı.

- 189 ARACA 1 MİLYON 367 BİN 528 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin de katıldığı uygulamada aranan 25 şüpheli, çeşitli suçlardan firari 15 hükümlü yakalandı.

Ayrıca, 1 tabanca, 26,3 gram narkotik madde, 1 uzun namlulu silah ele geçirildi, 189 araca toplamda 1 milyon 367 bin 528 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Yoklama kaçağı 4 kişi hakkında ve 1 iş yerine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

  • Selami Yıldız
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