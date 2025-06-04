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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Ümraniye'deki uygulamayı denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye'deki geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 07:06 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Ümraniye'deki uygulamayı denetledi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Ümraniye'de eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama; Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında durdurulan otomobiller ve motosikletlerdeki sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, araçlarda da arama yapıldı. Uygulamaya dedektör köpek "Ceviz" de katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, kontrolleri denetlemek için Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki Saat Kulesi'nin önünde oluşturulan uygulama noktasına geldi.

Burada durdurulan bir otomobildeki sürücü ve yolcularla sohbet eden Yıldız, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "'İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru' şiarıyla bugün de Ümraniye ilçemizdeyiz. 24 uygulama noktasında, 142 ekibimizle Asayiş, Narkotik, Önleyici Hizmetler ve Trafik ekiplerimizle sahadayız." dedi.

Ümraniye'de 2024'te firari bir kişiyi yakalama çalışmaları kapsamında çıkan çatışmada şehit olan Şeyda Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Yıldız, "İstanbul'umuzun dördüncü büyük ilçesi olan Ümraniye'de ve tüm ilçelerimizde sokak sokak, cadde cadde uygulamalarımıza devam edeceğiz. Bu uygulamalarda fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarıma ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Dudullu Meydan'daki uygulama noktasında incelemelerde bulunan Yıldız, ardından Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi ile Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi'ne geçerek çalışmaları inceledi.

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