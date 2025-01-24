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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Ekiplerimiz 51 organize çete üyesini yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bahçelievler'de gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 22:55 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Ekiplerimiz 51 organize çete üyesini yakaladı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Bahçelievler'de eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Saat 19.00 itibarıyla başlatılan uygulama Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, kontrolleri denetlemek için Kemal Sunal Caddesi'ndeki uygulama noktasına geldi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur." anlayışıyla İstanbul'da ilçe bazında 13'üncü denetimi yaptıklarını söyledi.

30 noktada, 228 ekip ve 524 personelle uygulamaların gerçekleştiğini, 39 ilçenin her yerinde tek bir suçlu kalmayacak şekilde denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "Bahçelievler ilçemizde uzman ekiplerimizle uygulamalarımızı başlattık. Son 10 gün içerisinde Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimiz 51 organize çete üyesini yakalamış, bunlardan 23'ü tutuklamış, 4'üne adli kontrol uygulanmış olup, 24 şüphelinin soruşturması devam ediyor." dedi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler'de yaptığı son uygulamalarda 15 uyuşturucu satıcısının yakalandığını aktaran Yıldız, "Unutulmamalıdır ki İstanbul'umuzun her bir köşesinde geceyi karanlık emellerine perde yapmaya çalışanların üzerine gündüzün aydınlığını taşımak bizim vazifemizdir. Bu başarımız elbette ki İstanbul halkının desteğiyle olacaktır." diye konuştu.

Selami Yıldız, denetimler sırasında durdurulan araçlardaki bazı vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra uygulama noktasından ayrıldı.

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