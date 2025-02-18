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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Şehrimizin her caddesinde suçla mücadelemiz devam etmektedir

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane'deki geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi.

AA18 Şubat 2025 Salı 22:48 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Şehrimizin her caddesinde suçla mücadelemiz devam etmektedir
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Kağıthane'de eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Saat 19.00 itibarıyla başlatılan uygulama; Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamada dedektör köpekler de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, kontrolleri denetlemek için Kağıthane Şehit Hakan Telli Parkı önündeki uygulama noktasına geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur." anlayışıyla bugün de 20 uygulama noktasında görev yapan 211 ekiple Kağıthane'de olduklarını söyledi.

"DEVLETİMİZİN DEMİR YUMRUĞUYLA MUTLAKA KARŞI KARŞIYA GELECEKLERDİR"

Yıldız, "Kağıthane ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 2023'te zehir tacirlerine yapılan operasyonda meslektaşımız Hakan Telli'yi şehit verdik. Hakan Telli kardeşimiz ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İstanbul'umuzun her sokak, her köşe ve her caddesinde suçla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Kadim şehrimizin huzuru ve güvenliğini bozmak isteyenler şunu bilmelidir ki devletimizin demir yumruğuyla mutlaka karşı karşıya geleceklerdir. Uygulamalarda fedakarca görev yapan tüm personelime ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Yıldız, uygulama noktasında durdurulan bazı vatandaşlara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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