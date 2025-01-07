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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Suç ve suçluyla mücadelede sıfır tolerans anlayışımızı göstereceğiz

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Pendik'te gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi.

AA7 Ocak 2025 Salı 22:36 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Suç ve suçluyla mücadelede sıfır tolerans anlayışımızı göstereceğiz
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçmek amacıyla Pendik'te eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Saat 19.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, ilgili şube müdürlükleri ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız da uygulamayı denetlemek için Sahil Yolu Kavşağı'ndaki uygulama noktasına geldi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur.'' anlayışıyla bugün de Pendik'te olduklarını söyledi.

"SIFIR TOLERANS ANLAYIŞIMIZI SOKAKLARDAKİ BU UYGULAMALARIMIZLA GÖSTERECEĞİZ"

İstanbul'un muhtelif ilçelerinde uygulamalar yaptıklarını anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün de Pendik'te 9'uncu uygulamamızı yapıyoruz. 33 farklı noktada 480 personelimizle, asayiş ve narkotik ekiplerimizle sahada uygulamalarımızı İstanbul'un huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için devam ettiriyoruz. İstanbul'un her köşesini güven içinde tutmaya çalışan fedakar meslektaşlarımıza, İstanbul halkımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Suç ve suçluyla mücadelede sıfır tolerans anlayışımızı sokaklardaki bu uygulamalarımızla göstereceğiz. İstanbul'un her köşesini güvenli hale getirmek için fedakar meslektaşlarımızla bu uygulamalara devam edeceğiz."

Yıldız, açıklamasının ardından Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezini ziyaret etti.

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