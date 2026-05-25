İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüyü yakaladı.

IHA25 Mayıs 2026 Pazartesi 08:46
Yapılan incelemelerde Kadıköy ilçesinde iki ayrı araç sürücüsünün drift yaptığı tespit edildi. Görüntüler üzerinden çalışma başlatan ekipler, araç plakalarından sürücülerin kimlik bilgilerine ulaştı. Çalışmalar sonucunda K.U. ve B.K. isimli şahıslar yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Şahıslara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" başlıklı 67/1-D maddesi kapsamında toplam 280 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücülerden K.U.'nun ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, B.K.'nin ise 5 yıl içerisinde aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine sürücü belgesi iptal edildi. B.K.'nin aracı da trafikten men edildi.

İstanbul polisi, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

