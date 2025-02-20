Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın Asya koluna mensup olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu terörist Abdulmalik A.'nın, sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderileceği bilgisine ulaştı. Terör şüphelilerinin anlık mesajlaşma ve elektronik posta ağına sızarak kodlu yazışmaları ve şifreli diyalogları deşifre eden güvenlik ve istihbarat birimleri, A.'nın adım adım izini sürdü. Takip altındaki zanlı kısa süre önce 'yasal' yoldan ülkeye giriş yaptı.

SİNAGOG VE YAHUDİ OKULLARI NİYE SEÇİLDİ

Orta Asya kökenli Özbekistan vatandaşı bu kişinin "terör faaliyetleriyle ilgili suç kaydının bulunmadığı" ve o nedenle bir Avrupa ülkesinden Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedildi. Örgütün önemli bir ismi tarafından saldırı talimatı verilen ve bu gerekçe ile Türkiye'ye gönderilen, gerçekleştirilecek eylemlere katılmayı amaçlayan hücre üyesinin, Türkiye'de ve yurtdışındaki bazı sinagog ile Yahudi okullarına terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edildi.

EYLEM, RADİKAL AKIMLARA MEYİLLİ KİŞİLERİN ELEKTRONİK POSTA AĞINA SIZILARAK DEŞİFRE EDİLDİ

Takip altındaki suça meyilli radikal selefi akımlara mensup kişilerin anlık mesajlaşma ve elektronik posta ağına sızılarak deşifre edilen eylemin merkezindeki Özbek asıllı hücre üyesinin, kanlı saldırı için dış bağlantılı yabancı uyruklu bir kişi ile sürekli irtibatta olduğu ve birlikte plan yaptıkları anlaşıldı. Saldırının zamanlamasına ilişkin ayrıntılı bilginin paylaşılmadığı soruşturmada, hedefin Türkiye'de ve merkezi açıklanmayan ülkelerdeki sinagog ve Yahudi okulları olduğu vurgulandı.

EYLEMCİ TUTUKLANDI, ARKASINDAKİLERİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Saldırı planladığı şüphesiyle başlatılan soruşturmada İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir evin bodrumunda gözaltına alınan Orta Asya kökenli teröristin, Türkiye'deki bağlantıları ve irtibatta olduğu kişiler mercek altına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.

22 YIL ÖNCEKİ SALDIRIYI AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan muhtemel DEAŞ saldırılarına ilişkin söz konusu sinagog ve okullarda bir dizi güvenlik tedbiri alındığı ve uyarı yapıldığı ileri sürüldü. Türkiye'de Yahudi topluluğunun ibadet merkezi sayılan sinagoglar, en son 15 Kasım 2003 yılında İstanbul'da hedef alınmış, Beyoğlu ve Şişli ilçe sınırlarında yer alan Neve Şalom ve Betyaakov adlı iki sinagoga El Kaide üyelerince düzenlenen bombalı saldırılarda 20 kişi ölmüş, 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.