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İstanbul Emniyetinden ''Derbi sonrası bıçaklı saldırı'' haberiyle ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9 Ocak'ta bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan “Derbi Sonrası Bıçaklı Saldırı” içerikli haber ve görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

AA10 Ocak 2023 Salı 00:54 - Güncelleme:
İstanbul Emniyetinden ''Derbi sonrası bıçaklı saldırı'' haberiyle ilgili açıklama
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Saldırının maçla ilgili olmadığı, şüpheli ile maktul arasında husumet olduğu belirtilen açıklamada, olayın 8 Ocak'ta Zeytinburnu'nun Çırpıcı Mahallesi'nde B.V'nin (28) M.T'yi (35) darbetmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

"FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI İLE İLGİSİ BULUNMADIĞI BELİRLENMİŞTİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan araştırmalarda, iki şahsın da arkadaş oldukları ve aynı takımı destekledikleri öğrenilmiş, olay saatinde alkollü olduğu belirlenen şüpheli şahsın mağduru darbettiği ve olayın Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgisi bulunmadığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

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