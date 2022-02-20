İstanbul Emniyetinden Migros çalışanlarının eylemi sırasındaki gözaltılara ilişkin açıklama

AA 20 Şubat 2022 Pazar 00:52 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 00:52

Müdürlükten yapılan açıklamada, Migros depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla 3 Şubat'ta Esenyurt'ta başlayan eylemlerinin çeşitli yer ve tarihlerde basın açıklamaları ve etkinliklerle devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, eylem yapılan yerlerin bir kısmının, basın açıklaması yapılabilecek yerlerden olmadığı halde herhangi bir müdahale ile güvenlik zafiyeti oluşturmadan açıklama yapılmasına müsaade edildiği kaydedildi.

BEYKOZ'DAKİ BASIN AÇIKLAMASI

Açıklamada, Beykoz'da 18 Şubat'ta Hidiv Kasrı Caddesi'ndeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yapılacağı duyurusu üzerine daha önceki etkinliklerde olduğu gibi tedbir alındığı ifade edildi.

Belirtilen yerde yaklaşık 80 kişilik eylemci grupla yapılan müzakerelerde, buranın özel ikamet alanı ve ana cadde üzerinde olduğu, basın açıklaması yapılacak yerlerden olmadığı, çevrede ikamet eden vatandaşların asayiş ve huzuru ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceği defaten ifade edildiği ancak grubun ısrarla burada basın açıklaması yapmak talebi üzerine, müzakere edilerek açıklamaya müsaade edildiği belirtildi.

Emniyetin açıklamasında, gruptaki birçok kişi ayrı ayrı basına yönelik açıklamalar yapmış, toplu olarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde eyleme devam etmiş olduğu halde müdahalede bulunulmadığı aktarıldı.

Basın açıklaması saat 14.40 sularında tamamlanmasına ve gerekli uyarılar yapılmasına rağmen bulundukları yerden ayrılmayan grubun, defalarca ikaz edildiği ancak yoğun slogan ve alkışlarla protesto gösterisinin devam ettiği belirtilen İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Tüm uyarı ve ikazlar sonucunda geç saatlere kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade eden gruba, konunun 2911 sayılı kanunda tanımını bulan izinsiz toplanmaya dönüştüğü bildirilmesine rağmen olumlu yanıt alınamamıştır. Yapılan müzakere çabalarından sonuç alınamaması üzerine ses yayın araçlarıyla ikazlar yenilenmiş, uzun bir süre beklenmiş ve saat 15.45 sıralarında uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir. Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır."