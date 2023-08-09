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İstanbul Emniyeti'nden motosikletlere yönelik uygulama

İstanbul'da polis, motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması yaptı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 00:10 - Güncelleme:
İstanbul Emniyeti'nden motosikletlere yönelik uygulama
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İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler ile bekçilerin katılımıyla Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Ümraniye başta olmak üzere kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarında durdurulan motosikletler ekipler tarafından arandı, evrak kontrolü yapıldı.

Sürücü ve yolcuların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

Esenyurt'taki uygulamada, yetersiz evrak ve kask takmama gibi ihlallerden sürücülere toplam 15 bin 300 lira ceza yazıldı.

Ümraniye Çakmak Köprüsü'ndeki uygulamada da ekipler çok sayıda motosiklet sürücüsünü denetledi.

Uygulamada çekme belgeli motosikletle trafiğe çıktığı için ceza kesilen sürücü Mert Kutlu, ''Geçen ay 8 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de sanırım 4 bin lira ceza kesilecek. Motosikletin değeri zaten 10 bin lira. Yapacak bir şey yok, ödeyeceğiz. Motorumuz da yediemine çekilecek.'' dedi.

Motosiklet sürücüsü Muhammet Anlı ise son dönemde İstanbul'da yaşanan asayiş olaylarına dikkati çekerek, uygulamaların devam etmesini istedi.

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