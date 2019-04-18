Albay Gürcan Sercan kimdir? Albay Gürcan Sercan nereli, neden tutuklandı?
15 Temmuz alçak darbe girişimi sürecinde İstanbul İ Jandarma Komutanlığı’ndaki faaliyetlere ilişkin açılan davayla ilgili gelen son dakika haberine göre İstanbul eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu haber üzerine vatandaşlar İstanbul eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte haberimizin ayrıntıları...
İstanbul eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan kimdir? Gürcan Sercan nereli, neden tutuklandı? Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz alçak darbe girişimi sürecinde İstanbul İ Jandarma Komutanlığı’ndaki faaliyetlere ilişkin açılan davayla ilgili gelen son dakika haberine göre İstanbul eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan müebbet hapis cezasına çarptırıldı
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ve eski Albay Haydar Yalın'ın da arasında olduğu 11 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
ANAYASAYI İHLAL ETMEYE YARDIM ETME SUÇU
Bu sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezalarını müebbet hapse indiren mahkeme heyeti, 28 sanığa da ''anayasayı ihlal etmeye yardım etme'' ve ''terör örgütüne üye olma'' suçlarından değişik oranlarda hapis cezaları verdi.
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