Albay Gürcan Sercan kimdir? Albay Gürcan Sercan nereli, neden tutuklandı?

İstanbul eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan kimdir? Gürcan Sercan nereli, neden tutuklandı? Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz alçak darbe girişimi sürecinde İstanbul İ Jandarma Komutanlığı’ndaki faaliyetlere ilişkin açılan davayla ilgili gelen son dakika haberine göre İstanbul eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ve eski Albay Haydar Yalın'ın da arasında olduğu 11 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ANAYASAYI İHLAL ETMEYE YARDIM ETME SUÇU

Bu sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezalarını müebbet hapse indiren mahkeme heyeti, 28 sanığa da ''anayasayı ihlal etmeye yardım etme'' ve ''terör örgütüne üye olma'' suçlarından değişik oranlarda hapis cezaları verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...