İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Gazze için ayakta! Binlerce kişi Filistin için tek yürek oldu
Güncel

İstanbul Gazze için ayakta! Binlerce kişi Filistin için tek yürek oldu

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'de sivil halkı hedef alan yoğun saldırıları sonucunda 50 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Dünyanın pek çok yerinde işgalci İsrail'in soykırımına karşı protestolar devam ediyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' yürüyüşü başladı.

AA13 Nisan 2025 Pazar 15:13 - Güncelleme:
İstanbul Gazze için ayakta! Binlerce kişi Filistin için tek yürek oldu
ABONE OL

İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

"KATİL İSRAİL FİLİSTİN'DEN DEFOL"

Saat 14.00'ten itibaren "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde Yeniçeri Caddesi üzerinden yürüyüşe geçen katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.

Katılımcıların Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdüğü etkinlikte meydana kurulan platformdan İsrail'in saldırılarını protesto için çeşitli konuşmaların yapılması bekleniyor.

  • İsrail soykırımı
  • Gazze saldırıları
  • İHH yardım yürüyüşü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.