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İstanbul genelinde ''Huzur Uygulaması'' yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirildi.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 22:43 - Güncelleme:
İstanbul genelinde ''Huzur Uygulaması'' yapıldı
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İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere İstanbul'un çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı. Bu kapsamda sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğünden kalkan botla da Boğaz'da denetim yapıldı.

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