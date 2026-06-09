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İstanbul genelinde yangın önlemi! Valilik kurumlara yazı gönderdi

İstanbul Valiliği, yangınlara karşı önlem alınması amacıyla yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyaller ile kurumuş otların temizlenmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlara yazı gönderdi.

AA9 Haziran 2026 Salı 10:11 - Güncelleme:
İstanbul genelinde yangın önlemi! Valilik kurumlara yazı gönderdi
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Vali Davut Gül'ün imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen yazıda, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış meydana geldiği belirtildi.

Yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde oluşan yangınların önlenmesinin amaçlandığı ifade edilen yazıda, seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları ve tren raylarından çıkan kıvılcımlar gibi nedenlerle çok sayıda yangına sebep olan şehir içi ve şehir dışı yol kenarlarındaki kurumuş otların temizlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Bu doğrultuda, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyallerl ie kurumuş otların temizliğinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Yazıda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda uyarıda bulunuldu.

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