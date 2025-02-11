İstanbul Valisi Gül, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yaşamı olumsuz yönde etkilediğini açıklayarak, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Gül ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin yarın için idari izinli sayılacağını açıkladı.