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İstanbul genelinde yarın okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2025 Salı 18:23 - Güncelleme:
İstanbul genelinde yarın okullar tatil edildi
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İstanbul Valisi Gül, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yaşamı olumsuz yönde etkilediğini açıklayarak, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Gül ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin yarın için idari izinli sayılacağını açıkladı.

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