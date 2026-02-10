AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlamadığı kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Alana gelen İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, bölgede açıklama yapılmasına tepki gösterdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten herkese soruyoruz. Kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahat mı? Bu gece burada deprem olsa burada bulunan vatandaşlarımız hayatını kaybetse en ufak bir vicdan azabı yaşar mısınız? Kentsel dönüşüm alanında değil, bir ihmal alanında olduğumuzu net bir şekilde ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihmal ettiğini belirttiği kentsel dönüşüm sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı. İsmetpaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Özdemir, bölgedeki mevcut durumu yerinde değerlendirerek, deprem güvenliği ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin tespitlerini kamuoyuyla paylaştı.

Basın açıklaması sırasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri alana gelerek AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından asılan pankartı kaldırdı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından pankart sökülürken, olay çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Vatandaşlardan zabıtaya tepki geldi. Vatandaşlar, "6 senedir neredesiniz? Şu anda şov için geldiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, İstanbul'un deprem gerçeğine dikkat çekerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan gecikmelerin "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Özdemir, yetkilileri sorumluluk almaya davet etti.

İstanbul'un göbeğinde yer alan Bayrampaşa'nın İsmetpaşa Mahallesi'nde ihmal edilen kentsel dönüşüm alanında bir araya geldiklerini belirten Özdemir, "Aslında bir film platosunda ya da aynı zamanda bir film setinde değiliz. Hatta bir savaş alanında hiç değiliz. Bayrampaşa'nın göbeğinde maalesef kentsel dönüşüm alanında ama ihmal alanında bir aradayız. Bayrampaşa'mızın hemen içerisinde İsmetpaşa Mahallemiz'de daha önce de Sağmalcılar Cezaevi olarak bilinen bölgenin hemen sol tarafta KİPTAŞ tarafından AK Parti döneminde yapılan konutların hemen yanında kentsel dönüşüm bölgesinde bir aradayız. Büyükşehir Belediye'miz 2011 yılında Çağlayan Adliyesi'nin olduğu yer Büyükşehir Belediye'miz mülkiyetindeyken oranın karşılığında Adalet Bakanlığı'na ait olan ömrünü yitirmiş Sağmalcılar Cezaevi olan alanı kendi bünyesine takas yöntemiyle dahil etmişti. 2011 yılında başlayan plan süreci 2016 yılına kadar maalesef yine burada özellikle belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve uzantılarının şehir plancıları odasının ki o dönem oda başkanı yine Gezi eylemlerini öncülük eden Tayfun Kahraman'dı. Hani şu 3. havalimanına 3. köprüye karşı çıkan ve ülkemizin gelişim süreçlerine takoz olmaya alışmış anlayış maalesef buradaki vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm sürecine de takoz olmaya çalışmışlardı. Ve yıllar yılı süren yürütmeyi durdurma kararları aldırtarak yargı sürecini ve yargısal anlamda süreci engelleme çalışmalarına ve devamlı şikayette bulunan şehir plancıları odasına rağmen Büyükşehir Belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmalarından vazgeçmemiş ve 2016 yılında burada imalata başlamıştır. Hemen 2011 yılında buranın durumunu görüyoruz. 100 dönümün üzerinde bir alan bakın 100 dönümlük alanın bugünkü mali değeri onlarca milyar lira Türk lirası. Böylesine bir kaynağı Büyükşehir Belediyesi'ne gelir elde etmek için değil üzerine yine onlarca milyar para harcayarak hemen sol tarafta gördüğünüz konutları AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi milleti, vatandaşlar için ayırmış ve 2019 yılına kadar, yine birçok Tayfun Kahraman öncülüğündeki şehir plancıları odasının engelleme çalışmalarına rağmen devam ettirmiştir" dedi.

"BİZLER AK PARTİ OLARAK HİÇBİR ZAMAN HİÇBİR PARTİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ADINA YA DA MİLLETE HİZMET ADINA YAPMIŞ OLDUĞU HİÇBİR ÇALIŞMAYA 'HAYIR' DEMEDİK"

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında görevi devrettiğinde KİPTAŞ konutlarının sadece peyzaj imalatı kaldığını belirten Özdemir, "Yeni yönetim görevi devraldıktan sonra 2020 yılında burada da görüyorsunuz, peyzajı dahi bitmiş şekilde vatandaşlara verilmeye hazır olan bu konutlar tamamlanmıştı. Ne hikmetse gerçekten aslında ibretlik bir durum. Yıllar yılı buradaki dönüşüme karşı çıkan Tayfun Kahraman öncülüğündeki şehir plancıları odasının başındaki isim Gezi eylemlerinin öncüsü Tayfun Kahraman Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı oldu. Karşı çıktığı, engellemeye çalıştığı, bu yapılar bu inşaatlar ve bu plana bizzat uyarak kendi elleriyle buranın planını İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine sunmak durumunda kaldı. Hatta basın mensuplarımız hatırlar. Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti'nin çoğunluk olduğu mecliste, meclis üyelerimiz Tayfun Kahraman'ı özür dilemeye davet etmiş ve birçok polemiğe de bu konu gündeme gelmişti. Ama bizler AK Parti olarak hiçbir zaman hiçbir partinin kentsel dönüşüm adına ya da millete hizmet adına yapmış olduğu hiçbir çalışmaya hayır demedik. Demediğimiz gibi yine bizim dönemimizde yürüttüğümüz bitirdiğimiz projeyi milletimize sunmak adına yine öncülük ederek Büyükşehir Belediyesi meclisimizden geçirdik. Ve milletimize teslim edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk" dedi.

"CHP'Lİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 6 YILDIR VATANDAŞLARIMIZI HAZIR OLAN KONUTLARA YERLEŞTİRECEK BİR İRADEYİ MAALESEF GÖSTEREMEDİ"

Türkiye'nin çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Özdemir, "11 ilde milyonlarca vatandaşımız evsiz kaldı ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 2023 yılından bugüne kadar hamdolsun milletimize vermiş olduğumuz sözü tuttuk ve 455 bin konutu deprem bölgesinde vatandaşlarımıza teslim ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı '3 yılda ancak bitirebildiler' gibi maalesef talihsiz bir açıklama yaptı. Bu kadar büyük bir yapıyı altyapısı olmayan yerlere Adıyaman'da dağ başına İndire'ye hem altyapı götürdük hem konutları yaptık. Ama siz bakın tam 3 yıllık depremin 2 katı, 6 yıllık süre içerisinde şehrin göbeğinde, şehrin merkezinde altyapının her şeyin geldiği bir yerde hazır olan konutlara bakın. Size 'yerinden vatandaşları çıkartın. Başka bir yere götürün kiralık konutlara yerleştirin. Vatandaşımız ekstra kirayı ücreti ödesin' demiyoruz. 'Hazır olan konutlara becerin de buradaki vatandaşlarımızı taşıyın ve buradaki büyük alanı yine 100 dönümlük alanı hemen ilçemizdeki başka riskli bölgedeki vatandaşlarımızı alarak buraya onlara yaptığınız konutlara onları yerleştirin' diyoruz. Ama 6 yıldır maalesef buradaki vatandaşlarımızı hazır olan konutlara yerleştirecek bir iradeyi ve beceriyi maalesef Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi gösterememiş durumda. Şunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm bütçesini AK Parti dönemindeki bütçeyi tam yüzde 60 oranında aşağıya çekmiştir. Ve buradaki kaynağı da maalesef konutlar yapmak ve vatandaşların kentsel dönüşüm sürecini yürütmek için değil reklamı ayırarak reklam bütçesini buradan aldığı bütçeyle daha da yukarılara çekmiştir. Bizler AK Partili teşkilat mensupları olarak belediyelerimiz olarak kentsel dönüşüm seferberliğimizi hız kesmeden devam ettireceğiz. Ve özellikle burada bulunan mağdur olan vatandaşlarımızın hakkını hukukunu sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Bakın burada 400'ün üzerinde bina söz konusuydu. 200'ün üzerindeki binayı anca yıkabildiler. 200'ün üzerinde yine bina var olduğu yerde duruyor. Şunu da görüyoruz burada arkamızda içerisi boşaltılmış; tamamen elektriği, suyu, doğalgazı kesilmiş yıkılmayı bekleyen ama beceriksiz İBB yönetimi tarafından yıkımı dahi becerilemeyen bir durumda. Bu metruk binalarda her türlü suç ve her türlü kötü fiil işlenmeye devam etmekte" diye konuştu

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA DEĞİL, BİR İHMAL ALANINDA OLDUĞUMUZU NET BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Bölgede yaşayan vatandaşların aynı zamanda çok ciddi bir güvenlik tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu belirten Özdemir, "Bunu dahi düşünemeyen, bunu dahi beceremeyen, bunu dahi maalesef yerine getiremeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz bu kadar süre içerisinde Bayrampaşa'da yan tarafta gördüğümüz gibi 2 bin 500'e yakın bağımsız birimi buraya yapmış, hatta buraya gelen vatandaşların boşalttığı yere dahi bir o kadar daha konutu yapmış, yeni sahiplerini oraya yerleştirecek bir duruma bugüne kadar maalesef getirmiş olurduk. Ama bu yönetim maalesef bunları becerecek bir anlayışa sahip değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne buradan şu soruyu özellikle sormak istiyoruz yöneticilerine 6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten herkese soruyoruz. Kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahat mı? Allah korusun bu gece burada deprem olsa burada bulunan vatandaşlarımız çocuklarıyla, evlatlarıyla, büyükleriyle hayatını kaybetse en ufak bir vicdan azabı yaşar mısınız? Ben maalesef az önce de ifade ettiğimiz gibi kentsel dönüşüm alanında değil, bir ihmal alanında olduğumuzu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. İstanbul'da İstanbullunun hayatından giden bir dönemi 6 yıldır yaşıyoruz. Her alanda İstanbul var olan konumundan geri gitmeye devam etmekte. Her alanda ulaşım alanında, kentsel dönüşüm, alanında çevresel anlamda ve İstanbul'a katkı sunan bütün alanlarda maalesef İstanbul'un günden güne karanlık bir tünele girdiğini ve devam ettiğini görüyoruz. Ama bizler AK Parti teşkilatları ve AK Parti neferleri olarak belirli aralıklarla İstanbul'da yapılan her türlü hizmetsizliği İstanbul'un maalesef içinde bulunduğu hizmetsizlik anlayışını toplumumuzla paylaşmaya devam edeceğiz. İstanbul'umuzdaki vatandaşlarımızın hayatından nelerin götürüldüğünü vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BURANIN 6 SENEDİR PİSLİĞİNİ ÇEKİYORUZ"

Mahalle sakini Şükran Aksoy İBB yönetimine tepki göstererek, "Onun tozluğu, pisliği tamamen bizim evlerimizde. Ben balkonuma çamaşır bile asamıyorum. Astığım zaman da geri yıkamak zorunda kalıyorum. Yetmiyor. Burayı evsizler, bağımlılar kullanıyor. Ateş yakıyorlar. O ateşin kurumu, tozluğu, pisliği. Yine bizde burada bağımlılar kalıyor ve biz hastaneye gelip giderken gece geliyoruz bazen. Ve o bağımlılardan dolayı biz tedirginiz. Buranın 6 senedir pisliğini çekiyoruz. Bunu göstermeye, anlatmaya geldiğimiz zaman neden engelleniyoruz? Hayalet kent oldu yani. Burası hayalet kent oldu. İnsanlar yürürken bu bitişindeki caddeleri, sokakları kullanmamaya çalışıyor. Çünkü riskli ve güvenli. Çünkü tabii ki riskli. Buradan ne çıkacağını bilmiyoruz" dedi.