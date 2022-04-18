İstanbul güne yağmurla uyandı! Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen yağmurlu hava ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinde de İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Haftanın ilk iş gününe yağmurla uyanan vatandaşlar mesailerine yetişmek için yoğun insan ve araç trafiği oluşturdu.

Yağışlı hava nedeniyle kent genelinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasındaki veriye göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

Yağmurlu havanın hafta boyunca süreceği ve belirli aralıklarla şiddetini arttırarak devam edeceği öğrenildi.