İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirveye yerleşti!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, Avrupa'daki doğrudan ve dolaylı toplam hava bağlantısının salgın öncesi seviyelerin yüzde 14 altında kaldığı belirtildi. Ayrıca, jeopolitik gerilimler ve havacılık sektöründeki yapısal değişikliklerin havalimanlarının performanslarına olan etkisi vurgulandı.

Rapora göre, performansını salgın öncesine göre yüzde 9 artıran İGA İstanbul Havalimanı, "doğrudan bağlantı" açısından Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

İGA İstanbul Havalimanı, Orta Doğu'ya "en iyi", Asya-Pasifik'te ise "en iyi ikinci" doğrudan bağlantıya sahip ve bu bağlantılarını geçen yıla kıyasla yüzde 23 artırdı.