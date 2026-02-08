İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 26 Ocak-1 Şubat'ta günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AA8 Şubat 2026 Pazar 16:59
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ocak-1 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1235 uçuşla Londra Heathrow, 1167 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1151 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 746 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

