İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2024 Cuma / 18 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0055
  • EURO
    38,0274
  • ALTIN
    2751.84
  • BIST100
    9838.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Havalimanı başarılara doymuyor! Listede yine zirvede
Güncel

İstanbul Havalimanı başarılara doymuyor! Listede yine zirvede

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından hazırlanan, 12-18 Ağustos 2024 dönemi hava trafik istatistiklerine göre günlük ortalama bin 510 uçuşla ilk sırada yer aldı.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 16:28 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı başarılara doymuyor! Listede yine zirvede
ABONE OL

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu yayınlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 510 uçuşla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 428 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 412 uçuşla Paris Charles De Gaulle Havalimanı izledi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarının belirlendiği listede Antalya Havalimanı'nın günlük bin 34 uçuşla 7. sırada yer alması dikkat çekti. Türkiye, havalimanlarına iniş ve kalkış trafiklerinde ise günlük ortalama 3 bin 982 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında 6. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.