İstanbul Havalimanı başarılara doymuyor! Listede yine zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu yayınlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 510 uçuşla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 428 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 412 uçuşla Paris Charles De Gaulle Havalimanı izledi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarının belirlendiği listede Antalya Havalimanı'nın günlük bin 34 uçuşla 7. sırada yer alması dikkat çekti. Türkiye, havalimanlarına iniş ve kalkış trafiklerinde ise günlük ortalama 3 bin 982 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında 6. sırada yer aldı.