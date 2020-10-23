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İstanbul Havalimanı Camisi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı

İstanbul Havalimanı Camisi'nde cuma namazında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Camidekilerin Kovid-19 kapsamında alınan önlemlere uyduğu gözlemlendi.

AA23 Ekim 2020 Cuma 14:58 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 14:58
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Havalimanı camisinde, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen koronavirüs salgını ek tedbirlerleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "7 Gün 7 Konu 7 Denetim" gerçekleştirildi.

Sosyal mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için yapılan denetim öncesinde camide alınan önlemler kontrol edildi. Görevliler tarafından seccadeler sosyal mesafeye uygun şekilde yerleştirildi.

Camiye gelenlere avluda sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapıldı. İsteyen ve ihtiyacı olan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Camidekilerin Kovid-19 kapsamında alınan önlemlere uyduğu gözlemlendi.

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