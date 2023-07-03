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İstanbul Havalimanı rekor tazeledi! Bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşıldı

İstanbul Havalimanı bayram tatili dönüşünde yolcu rekorunu yeniledi. İstanbul Havalimanı, 'günlük yolcu sayısı rekorunu' kırmayı başardı.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 12:01 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı rekor tazeledi! Bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşıldı
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Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla yolcu sayısında rekor kırdı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü havalimanında 1642 uçuş ile 265 bin 961 yolcu seyahat etti.

Bu rakamlarla açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, "günlük yolcu sayısı rekorunu" kırmayı başardı.

HAVALİMANININ OTOPARKI DOLDU TAŞTI

Kurban Bayramı tatili boyunca açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkı da yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.

İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan'da günlük 1548 uçuş ve 244 bin 709 yolcu ile yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

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