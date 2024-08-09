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İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor! Avrupa'da zirvede

İstanbul Havalimanı, 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında hava trafik istatistiklerine göre günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 16:46 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor! Avrupa'da zirvede
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İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan hava trafik istatistiklerine göre günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı ayrıca, Olimpiyatlar'ın düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nı da geride bıraktı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

EUROCONTROL, 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

PARİS İKİNCİ SIRADA

İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla, günlük ortalama bin 436 uçuşla Olimpiyatlar'ın düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve bin 427 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.

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