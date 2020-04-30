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İstanbul Havalimanı yakınlarında bulunan rüzgar türbinleri sökülüyor

İstanbul Havalimanı yakınlarında bulunan 12 adet rüzgar türbininin söküm işlemlerine başlandı.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 15:55
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 18 Haziran'da hazır olacağına dair başvurusu resmi olarak yapılan İstanbul Havalimanı'ndaki 3. bağımsız pistin çalışmaları devam ederken, havalimanı çevresindeki rüzgar enerji santrallerinin kaldırılması çalışmaları da sürüyor.

Vinçlerin yardımıyla pervaneleri sökülmeye başlanan rüzgar türbinlerinin Çatalca'ya taşınması planlanıyor.

Daha önce rüzgar türbinlerinin kaldırılacağı bilgisini veren İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Hali hazırda 3. pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak. İstanbul Havalimanı'nda her şey takvimine uygun, planlandığı gibi gidiyor." açıklamasını yapmıştı.

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