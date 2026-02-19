İSTANBUL 13°C / 7°C
  İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın lideri oldu
Güncel

İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın lideri oldu

İstanbul Havalimanı, 9-15 Şubat'ta günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

19 Şubat 2026 Perşembe 22:33
İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın lideri oldu
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yine ilk sırada yer aldı.

LONDRA İKİNCİ, PARİS ÜÇÜNCÜ SIRADA

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1203 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1167 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 741 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.

