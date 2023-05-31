İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın zirvedeki yerini koruduğunu belirterek, 29 Ekim 2018'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirilirken, 205 milyon 365 bin yolcunun ağırlandığını açıkladı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, havacılık sektörüne yaptıkları yatırımlarla gökyüzüne köprüler kurduklarının altını çizerek, Türkiye'nin havacılık alanında Avrupa'da lider, küresel bir havacılık merkezi olduğunu vurguladı.



Bugünlere ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını ifade etti. Hayata geçirdikleri vizyon projelerinden birinin de İstanbul Havalimanı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen havalimanının, birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığına dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu, ocakta 38 bin 888, şubatta 35 bin 561, martta 39 bin 396, nisanda 40 bin 734, mayısta da 44 bin 31 uçuş gerçekleştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ocak-mayıs döneminde dış hatlarda 147 bin 502, iç hatlarda 51 bin 108 olmak üzere toplam 198 bin 610 uçuş gerçekleştirildi. Aynı dönemde dış hatlarda 22 milyon 205 bin, iç hatlarda 6 milyon 688 bin olmak üzere toplam 28 milyon 893 bin yolcumuzu İstanbul Havalimanı'nda ağırladık. Zirvedeki yerini koruyan İstanbul Havalimanı'nda açıldığı günden bu yana 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirilirken, 205 milyon 365 bin yolcu seyahat etti."

Rekorlarla adından söz ettiren İstanbul Havalimanı'nın verdiği hizmetle de ön plana çıktığını belirten Karaismailoğlu, Avrupa'da saatler süren bagaj alım süresinin İstanbul Havalimanı'nda dakikalarla sınırlı olduğunu, check-in süresinin ise sadece 1 dakika sürdüğünü vurguladı.



Karaismailoğlu, "Dünya sivil havacılık sektöründe rekabet hızla artıyor. Biz de bu pazardan daha fazla pay almak için sektörü yakından takip ediyoruz ve hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Planlı ve sürdürülebilir büyüme, gençler için daha güçlü Türkiye hedefiyle, 2035 ve 2053 vizyonlarımızı bugünden tamamlıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştireceğimiz yeni nesil yatırımlar 2053 yılına kadar 198 milyar dolara ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.