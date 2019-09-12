İstanbul Havalimanı’na ‘Acil Müdahale Timi’

İstanbul Havalimanı’nda yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla ‘Acil Müdahale Timi’ kuruldu. Havalimanında görev yapan personel arasından seçilen 82 polis ve bir komisere Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 12 gün boyunca eğitim verildi. Göz yaşartıcı gaz olarak bilinen OC spreyi kullanımı, üst arama ve kelepçe takma, teleskopik cop kullanımı, temel eğitim, polis müdahale ve etkili kuvvet kullanımı eğitimine tabi tutulan Acil Müdahale Timi, 13 ekip şeklinde İstanbul Havalimanı’nın farklı noktalarında görev yapmaya başladı.

2 BİN 150 KİŞİ YAKALANDI

Acil Müdahale Timi’nde bulunan polisler ana terminal binası önünde meydana gelebilecek tüm asayiş olaylarına müdahale etmekle birlikte, şahıs, kimlik, pasaport araç ve eşya kontrolleri de yapıyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı’nda 2 bin polis,

5 bin de özel güvenlik görev yapıyor. İstanbul Havalimanı’nda yılbaşından bu yana bin 350 olaya müdahale edildi, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 150 kişi yakalandı.