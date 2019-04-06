İstanbul Havalimanı'na taşınma sonrası ilk uçuş heyecanı Ankara'ya yaşanacak
İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. Uçak saat 14.00'da Ankara'ya hareket edecek.
- DHA
Atatürk Havalimanı´ndan İstanbul Havalimanı´na taşınma operasyonu kapsamında her iki havalimanının 12 saat süreyle uçuşlara kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı´nda uçuşlar yeniden başlıyor. Saat 02.00´de Türk Hava Yolları´na ait son tarifeli yolcu uçağı Atatürk Havalimanı´ndan Singapur´a gitmek üzere havalanırken, büyük taşınma sonrasında ise İstanbul Havalimanı´nda ilk tarifeli uçak saat 14.00´te Ankara´ya hareket edecek.
Bilet kontrolü öncesinde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim etti.
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