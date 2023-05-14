İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6229
  • EURO
    21,3636
  • ALTIN
    1264.11
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul Havalimanı'nda 20 bin kişi oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemine devam ediliyor. Yoğunluğun yaşandığı İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 20 bin vatandaş kullandı.

IHA14 Mayıs 2023 Pazar 23:22 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda 20 bin kişi oy kullandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda sandıklar ve oy kabinleri kurulmuş ve oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği 27 Nisan Perşembe günü başlamıştı. İstanbul Havalimanı'nda kurulan 12 sandıkta ise oy kullanılmaya devam ediliyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar, oy kullanma işleminin bitimine saatler kala İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. 27 Nisan tarihinde oy verme işlemlerinin başladığı İstanbul Havalimanı'nda bu zamana kadar 20 bin vatandaş oy kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.