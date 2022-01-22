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İstanbul Havalimanı'nda 250 kilo metamfetamin yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da 250 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

İHA22 Ocak 2022 Cumartesi 11:14 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:14
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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasındaki gönderilere ilişkin yapılan analizde, Güney Amerika'dan getirilen ve otopark tamponu olarak beyan edilen ürünler riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu eşyanın x-ray cihazı ile yapılan taramasında plastikten üretilmiş malzeme içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. İki narkotik dedektör köpeğinin de şüpheli ürünlere tepki vermesi üzerine toplam 100 adet otopark tamponu cinsi ürün kesilerek açıldı. Açılan ürünlerin içerisine gizlenmiş paketlerde kristal görünümlü maddeler tespit edildi. Maddelerden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyonda 250 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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