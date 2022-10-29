İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim coşkusu

İstanbul Havalimanı'nda, açılışının 4. yılı ve Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir arada yaşanıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında havalimanı işletmecisi İGA tarafından düzenlenen etkinlikler, terminalde renkli görüntülere sahne oldu. İç ve dış hat terminalleri Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleriyle süslendi. Terminalde dönem kıyafeti giyen görevliler, yolculara Türk bayrakları ve dönem gazetesi özelliği taşıyan "Cumhuriyet" gazetesi dağıttı.

İstanbul Havalimanı, özel bir müzik programına da ev sahipliği yaptı. Senfonic Project isimli 35 kişilik bir müzik grubu ve Marmara Flüt Orkestrası ve Solistler Geçidi ziyaretçilere, cumhuriyet marşlarının çalındığın bir müzik performansı sunarken; misafirlerine de keyifli anlar yaşattı.

ATATÜRK ANAMORFOZU SERGİLENDİ

Ayrıca terminalde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 50 farklı dile çevrilen kutlama mesajı gün boyu terminalde anons edileceği belirtildi.

Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko imzalı, yansıma ve perspektif sanatıyla 539 parçadan yapılan, dış hatlar terminalinde sergilenen "Atatürk Anamorfozu" yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi gördü. Yolcular, Atatürk Anamorfozu'nun önünde bol bol resim ve video çekti. ABD'ye giden Andrew Rocchio, eserin çok çarpıcı ve güzel olduğunu belirterek, "Gerçekten etkileyici. İlk başta anlamadım fakat dikkatli bakınca farkediliyor. Farklı ve güzel bir eser" diye konuştu.

Birçoğu o döneme ait olan 93 farklı temadan toplam 539 parçadan oluşan eser, Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeleyen objelerin birleşiminden oluşuyor. Kökeni Yunanca'dan gelen 'Anamorfoz'un, yansıma ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı olduğu belirtilen eser, üç boyutlu enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak yansıyor.

CUMHURİYET ANONSU

İGA' nın sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923 yılında söylediği "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözleriyle paylaşılan mesajda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce bugün yaptığı Cumhuriyet Anonsu, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna ve gelişimine ışık tuttu. İstanbul Havalimanı'nın 4.yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı gururla kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.