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İstanbul Havalimanı'nda 355 metre yılan derisi yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir yolcunun bagajında toplam uzunluğu 355 metre olan 93 adet işlenmiş yılan derisi yakalandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Suudi Arabistan Havayollarına ait uçakla İstanbul'a geleceği belirlenen Endonezya uyruklu yolcu "Hava Takip Sistemi" üzerinden gözetim altına alındı.

Uçak havalimanına iniş yaptığı sırada uçakla birlikte taşınan valizler, yolcu salonuna transfer edilmek üzere bantlara alınmadan önce mobil x-ray cihazıyla tarandı. Taramada riskli yolcuya ait iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Şüpheli, valizleriyle gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan geçerek Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu.

Valizlerde farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu 355 metre olan 93 adet işlenmiş yılan derisi ele geçirildi.

"Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında ticareti yasak olan, 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin gümrüklenmiş değerinin 320 bin lira olduğu belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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